Incidente stradale nel Catanese muore 15enne Gravi altri tre ragazzi a bordo dell’auto

(Di domenica 22 settembre 2024) Un ragazzo di 15 anni è morto in un grave. È avvenuto all’alba di questa mattina – 22 settembre – sulla Ss 288 di Aidone all’altezza dell’abitato di Ramacca, nel, in direzione dell’innesto di Piazza Armerina con la Strada Statale 117.invece glitreche si trovavano ainsieme alla vittima. Secondo la prima ricostruzione fornita dai carabinieri di Palagonia e Ramacca – intervenuti sul posto per i primi rilievi e accertamenti -, l‘auto è uscita di strada per cause ancora da chiarire. Per tirare fuori i quattro, rimasti bloccati nell’abitacolo, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Paternò. I tre feriti sono stati trasportati d’urgenza dal 118 negli ospedali di Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania. Per ilnon c’è stato nulla da fare, il ragazzo è morto sul colpo.