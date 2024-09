Il sangue nel bagno e la reazione del padre di Chiara Cosa emerge dalle indagini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024) È stato fissato per giovedì l'interrogatorio di garanzia davanti al gip di Parma perPetrolini, la 22enne che ha seppellito nel giardino della sua abitazione di Traversetolo i suoi due figli. La ragazza si trova ora agli arresti domiciliari in una struttura protetta. È accusata di omicidio premeditato e soppressione di cadavere. La ragazza è finita nei guai in seguito al ritrovamento il 9 agosto del cadavere di un neonato, poi risultato da lei partorito due giorni prima. Gli accertamenti sono poi proseguiti, arrivando a scoprire sempre nel giardino le ossa di un altro bimbo nato a maggio 2023, anche questo figlio di. Due gravidanze che la 22enne sarebbe riuscita a tenere nascoste al fidanzato, ai parenti e agli amici e concittadini.