Giustizia Devis Dori Avs | Il Ministero valorizzi il ruolo dei direttori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 22 settembre 2024) L’onorevole, capogruppo di Avs (Alleanza Verdi e Sinistra) in commissionealla Camera dei Deputati afferma: “Ci sono 1.600deldellachiedono un inquadramento nell’Area delle elevate professionalità: oggi queste figure professionali sono inquadrate in una categoria inferiore rispetto a quella del loroeffettivo. Crediamo che la loro richiesta sia pienamente legittima e chiediamo un intervento specifico nella legge di Bilancio. Abbiamo già predisposto una interrogazione al ministro Nordio che presenteremo alla riapertura delle Camere. Secondo fonti ufficiose deloccorrerebbero 98 milioni di euro ma, con i fondi a disposizione, si potrebbe adeguare la retribuzione per un numero esiguo di