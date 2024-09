Genoa intervento riuscito per Malinovskyi | nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Tramite un comunicato ufficiale, ilha reso noto che “il giocatore Ruslanè stato sottoposto in mattinata adchirurgico alla caviglia destra“. Vittima di un brutto infortunio all’inizio della ripresa nel match di Serie A contro il Venezia, il centrocampista ucraino ha riportato una lussazione dell’articolazione della caviglia destra e una frattura del perone. “L’, eseguito dal Prof. Federico Santolini e dalla sua equipe, è perfettamente. Il giocatore sta bene eneilapresso le strutture del Club” conclude la nota. Il ritorno in campo del calciatore è previsto per il 2025.per: neilaSportFace.