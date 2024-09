F1 Lando Norris | Avevo una McLaren che volava forse mi sono preso qualche rischio di troppo…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Un dominio.ha conquistato il successo del GP di Singapore, 18° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay, il pilota britannico dellaha preceduto la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e l’altra MCL38 dell’australiano Oscar Piastri. Quinta e settima posizione per le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, condizionate dalle qualifiche molto negative. Partito dalla pole,ha imposto un ritmo inarrivabile per i suoi rivali, rischiando però in tre circostanze di fare la frittata e sfiorando il muro. Per la scuderia di Woking è la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Piastri a Baku, che va a rafforzare la leadership nel campionato costruttori.