Crolla una palazzina a Saviano | morta una bambina il papà e l’altro figlio estratti vivi

(Di domenica 22 settembre 2024) Unadi due piani èta intorno alle 8 di questa mattina, 22 settembre, a, in provincia di Napoli. Sarebbe stata un’esplosione di gas avvenuta al secondo piano, nell’appartamento di una persona anziana, a causare il crollo. Sotto le macerie è finita una famiglia di cinque persone, mamma,e tre figli, e l’anziana nonna. Vivevano al primo piano. Il padre e uno dei tre figli, un bambino di due anni, sono stati. Non c’è stato invece nulla da fare per unadi quattro anni,nel crollo. Sotto le macerie ci sarebbero ancora la madre dei bambini, uno dei figli e un’anziana che abitava al piano di sopra. Secondo quanto si apprende, il bimbo e la madre non rispondono ai soccorritori che temono altre vittime.