Chiariello | Napoli ottimo il pareggio contro la Juventus

(Di domenica 22 settembre 2024) Umberto, è intervenuto a Canale 21 durante Campania Sport. Queste le sue parole: Era il novembre del 2011 quando Antonio Conte aveva finalmente coronato il suo sogno di guidare la– in cui aveva giocato per 13 anni, di cui era stato il capitano e aveva alzato anche la Champions al cielo – il suo sogno era diventare allenatore della squadra bianconera. Ci riuscì. Lo coronò prendendo una squadra a pezzi: veniva da due settimi posti. Spiega, dal precedente Del Neri che aveva fatto miracoli col Chievo, aveva miseramente fallito la stagione. Conte veniva da un 4-2-4 come sistema di gioco e si fece comprare ali a gogò, salvo poi buttarle tutte via non riuscendo a trovare la quadratura tattica della squadra. E arrivò a giocare aildi Mazzarri, che invece una sua identità l’aveva bella che trovata.