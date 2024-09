Caos nell' AS Roma si dimette l' ad Souloukou

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 22 settembre 2024) AGI - "L'AScomunica che l'Amministratore Delegato Linaha rassegnato le dimissioni". È quanto si legge in una nota della società giallorossa, che aggiunge: "Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale".era finita sotto protezione dopo l'esonero del tecnico Daniele De Rossi. La pesantissima contestazione dei tifosi non aveva risparmiato neanche la sua famiglia.