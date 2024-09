Bibione-Cortina tra turismo e prove di destagionalizzazione

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di domenica 22 settembre 2024) Il sole torna a baciare, più forte che mai, la splendida spiaggia di. Il tutto al secondo giorno del weekend più dinamico della summer season che porta sul mare, in contemporanea, tre eventi da record e oltre cinquemila appassionatinienti da tutta Europa. Una tre giorni ad alto contenuto di adrenalina e spettacolarità. Start ieri mattina presto alle 8.30 con il primo servizio a rete dell’ormai immancabile edizione settembrina di AeQuilibrium Beach Volley Marathon. Ci riferiamo al bel torneo open di specialità più partecipato al mondo. Sugli oltre 100 campi da gioco allestiti sulla spiaggia ci si sfida in contemporanea e senza sosta per un posto alle fasi finali. Fasi finali che, per le categorie 2×2 Maschile e 2×2 Femminile, si stanno disputando alla presenza della campionessa del mondo di pallavolo Federica Piccinini.