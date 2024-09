Baby Gang chi è il rapper che canta con Emma? Vi sveliamo il suo vero nome e le sue origini

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di domenica 22 settembre 2024)è unche duetta conMarrone: la coppia ha lanciato il nuovo singolo, Hangover, a Suzuki Music Party. Conosciamo meglio il giovanente! Leggi anche: Amadeus, inizio amaro per Sukuzi Music Party:nte si esibisce ma rischia 3 anni di carcere, ecco chi è View this post on Instagram A post shared by Zaccaria Mouhib (@zaccariamouhib) Etàha 23 anni: è nato a Lecco, il 26 giugno 2001, sotto il segno zodiacale del Cancro.All’anagrafe ilè registrato con ildi Zaccaria Mouhib. La scelta dello pseudonimo è dovuta alla sua vita. Nel periodo in cui si è dedicato alla microcriminalità, si credeva che i furti e le rapine avvenute nella zona di Ponte in Valtellina, dove risiedeva, fossero opera della. In effetti il colpevole era soltanto Zaccaria.