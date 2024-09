Terremoto scossa di magnitudo 4 1 con epicentro al largo di Trapani | il risveglio nella paura da Marsala a Mazara fino alle Egadi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) La terra torna a tremare: unadidi4,1 è stata registrata nel Tirreno meridionale aldi. Il sisma, secondo le rilevazioni dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è avvenuto intorno5:00 del mattino in mare, di fronte aconad una profondità di 1,2 Km. Laè stata avvertita a, ma anche adel Vallo e nelledi4.1 aldi, avvertitaSecondo i primi riscontri raccolti dai vigili del fuoco e dai carabinieri non si registrerebbero danni. Tuttavia, il sisma ha naturalmente creato un notevole allarme tra la popolazione, che ha immediatamente contattato le autorità locali per avere informazioni e rassicurazioni sull’evento. Al momento la situazione sembra essere sotto controllo.