Svolta verde nel trasporto urbano | ecco i bus green amici dell’ambiente

(Di sabato 21 settembre 2024) Varese, 21 settembre 2024 – Ildi Varese è: da lunedì nove bus elettrici saranno in servizio sulle strade cittadine. Acquistati dal Comune grazie ai fondi del Pnrr per un valore di 5 milioni di euro, vanno ad aggiungersi ai 12 autobus ibridi in circolazione dal 2021. Un terzo della flotta urbana di Autolinee Varesine diventa così ibrida o elettrica, mentre i restanti due terzi sono composti da Euro 6 ed Euro 5, per un’età media complessiva inferiore ai 7 anni, ovvero tra le più basse di tutta Italia.