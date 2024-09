Sicilia la miniera Bosco verrà bonificata e riattivata dopo 30 anni | gli scarti saranno utilizzati per i mezzi spargisale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Chi arriva al suo cospetto si ritrova ai piedi di una grande montagna. Ma quella montagna non è che un ammasso di residui derivanti dall’estrazione di sali potassici che sono rimasti lìla chiusura dellaa Serradifalco, nel cuore della provincia di Caltanissetta. Tre milioni di metri cubi di sali potassici che adesso scompariranno perché si è compreso,trent’di stop, che sia la kainite (sali potassici usati come fertilizzanti) sia questi residui hanno ancora mercato. A fiondarsi sull’opportunità è stata la società Gmri Srl che ha svolto dei carotaggi nei luoghi dellae poi si è rivolta alla Regionena per investire sul territorio, portando sul piatto 11 milioni per ridare vita a un luogo che oggi è una bomba ecologica e ammorba l’aria dei cittadini di San Cataldo e Serradifalco.