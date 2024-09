Qual è il vero successo | Sophia Loren il toccante discorso per i 90 anni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) "Smettiamo di perdere tempo con cose inutili e concentriamoci su ciò che conta. Una serata come stasera è ciò che conta. Una serata con la mia famiglia, i miei figli, i miei nipoti, i miei amici, i miei collaboratori. Questo amore tra noi conta. Queste amicizie sono la vita. Il fatto che abbiamo pianto insieme, riso insieme, ballato insieme e stasera possiamo anche brindare insieme. E se c'è un regalo che volete farmi, fatemi il dono di celebrare non solo me, ma tutti noi, perché siamo ancora qui. E il nostro più grande traguardo è che dopo aver condiviso una intera vita, siamo ancora insieme, e vogliamo passare ancora una notte fra di noi. Quello è il. Quindi grazie dal profondo del cuore per questa vita, per questo amore, e per questi ricordi che il tempo non potrà mai cancellare".