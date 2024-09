Pallamano per l’Ariosto big match contro Erice

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Dopo l’esordio di campionato con Brixen, altro bigal PalaBoschetto per laAriosto. Oggi, con fischio d’inizio alle 17, le ferraresi sfideranno la Life Style, probabilmente la formazione maggiormente accreditata per la conquista dello scudetto in questo campionato. Per Katia Soglietti e compagne si prospetta l’occasione per compiere l’impresa che darebbe, oltre alla conquista di due preziosissimi punti, anche slancio e consapevolezza dei propri mezzi per il proseguo della stagione. Di questo ne è convinto Lucas Vitale Alvarez (nella foto), allenatore del: "Abbiamo molto rispetto nei confronti di un avversario del valore di, ma affronteremo la sfida senza alcun timore. La vittoria in trasferta di sabato scorso ci ha fornito risposte importanti riguardo il nostro stato di forma.