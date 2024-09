Onda la grande festa della vittoria nel rione Oltre 700 contradaioli e 15 gruppi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Siena, 21 settembre 2024 – La StatuaLibertà troneggia nella locandina. Ma è circta da un cielo di stelle, sul vestito c’è scritto 47 e mezzo (tante sono le vittorie) e invece di elevare la fiaccola al cielo, alza il nerbo. Così idi Malborghetto hanno voluto stuzzicare la curiosità dei senesi, tutti invitati a tuffarsi nell’«Ondependence day» organizzato per celebrare lo stupendo successo di Brigante su Tabacco nel Palio di luglio. Il sipario si alza all’ora di cena: alle 20, infatti, ilsi sarà trasformato in unadell’indipendenza, però con i colori bianco e celeste di Malborghetto, visto che la Carriera si è corsa il 4 luglio. «Aspettiamo a braccia aperte tutti gliioli e tutti i cittadini che vorranno essere con noi in questo momento die di divertimento.