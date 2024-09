Omicidio Sofia Castelli definitiva la condanna a 24 anni per Zakaria La rabbia della famiglia | Ci aspettavamo un’altra giustizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Cologno Monzese (Milano), 21 settembre - Diventala sentenza dia 24di reclusione perAtqaoui, il 23enne italo-marocchino che all’alba del 29 luglio 2023 ha ucciso con 8 coltellate nel sonno la ex fidanzata, 20, dopo essersi nascosto nell’armadio in casaragazza. La Procura di Monza aveva chiesto laall’ergastolo per l’imputato divolontario, aggravato da premeditazione, futili motivi e uso del mezzo insidioso (il fatto di essersi nascosto nell’abitazionevittima per tenderle l’agguato mortale). La Corte di Assise di Monza ha ritenuto che il giovane abbia ucciso “con coscienza e volontà”, ma che meriti le attenuanti generiche per il suo “comportamento collaborativo”, per la giovane età e lo stato di incensuratezza.