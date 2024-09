No al ‘campo largo’ anche Casciello lascia Azione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Caro Segretario, dopo aver tentato di non far prevalere il mio disagio, in un partito al quale mi sembra di aver dato abbastanza in termini di disponibilità e di consenso personale, rassegno le dimissioni da commissario provinciale diSalerno e consegno simbolicamente nelle tue mani la tessera del partito. Non lasciosolo nella convinzione sia un esercizio improbabile spiegarne la ‘terzietà’ del tuo partito quando invece hai scelto di aderire al Campo Largo nelle prossime elezioni regionali in Liguria, Umbria ed Emilia Romagna ma perchénella ultima Direzione Nazionale (come sempre online) è stata palpabile, da taluni persino espressa, la soddisfper l’uscita dal partito di quattro parlamentari la cui storia politica e personale avrebbe meritato maggiore rispetto”.