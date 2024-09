Neonati seppelliti in giardino I pm | Uno è morto dissanguato La madre agli arresti domiciliari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) "Li ho sepolti inperché li volevo vicino a me. Io avrei voluto dei figli". C’è come un fremito di orrore, pietà, incredulità nelle parole del procuratore di Parma, Alfonso D’Avino mentre riporta questa e altre frasi di Chiara Petrolini, ripercorre la sua storia e quella delle indagini, fino alle accuse terribili che hanno portato all’arresto. La Procura aveva chiesto il carcere per la studentessa e baby sitter di Traversetolo. L’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Luca Agostini l’ha consegnata(pare in casa della nonna paterna, nella città ducale). Due, i suoi figli, sotterrati neldella casa di via Baietta, alla frazione Vignale, dove viveva con i genitori e il fratello minore.