Malore mentre è alla guida | 50enne accosta l’auto e muore davanti al municipio La tragedia in Piazza XVII Martiri a Paliano

(Di sabato 21 settembre 2024) Attimi di panico nel tardo pomeriggio a, in provincia di Frosinone, dove un uomo di circa cinquant’anni è mortosi trovava in auto nei pressi delin. L’uomo, sentendosi male, hato il veicolo proprio sotto la sede comunale, dove si stava tenendo un atteso consiglio comunale sul fotovoltaico. I tentativi di soccorso Resosi conto della gravità della situazione, i presenti hanno allertato i soccorritori del 118, che sono giunti rapidamente sul posto. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le cause delrestano da chiarire. Intervento delle autorità Sul luogo dellasono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, che hanno regolato il traffico e avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.