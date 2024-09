LIVE MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | Marquez e Martin davanti nelle FP2 Bagnaia non forza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.28 Esce dai box anche Peccoper girare in questi dieci minuti abbondanti che precedono le qualifiche. 10.27 Gira anche Luca Marini su tempi non particolarmente tentativi, in pista anche Di Giannantonio che corre con antidolorifici per i dolori alla spalla. 10.26 In pista ora le due KTM di Miller e Binder, mentresempre ai box con il ventiduesimo tempo a 2?309 da. 10.24 Adesso sono tutti ai box eccettoe Bezzecchi che vi rientreranno fra poco. 10.23 1:31.650 per Jorgeche rimane in seconda posizione e chiude il suo stint con questo giro. 10.22 Particolarmente competitivo Quartararo nel ritmo, ora va sotto all’1’32”. Molto bravo il francese della Yamaha. 10.20adesso è tornato ai box e probabilmente tornerà a fare qualche giro più tardi. 10.