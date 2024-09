LIVE Italia-Argentina 1-1 Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA | botta e risposta Verona-Navarro nei primi minuti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:44 Banini attivissimo nel giocare dietro la porta avversaria. 19:00 Tanti contatti: gli arbitri lasciano correre. 20:46 Occasione per l’, viziata da un gancio con bastone, Gnata comunque si mostra attento. 22:15 Ipinazar ci prova: Acevedo respinge. Partita con un ritmo altissimo. 23:56! Subito pareggio dell’: rete aiutata da una chiara deviazione involontaria di Banini.: 1-1. 24:30 SUBITOAAAAA! Bordata del giocatore azzurro che prende velocità e poi scaglia una cannonata alle spalle di Acevedo.: 1-0. SI PARTE! QUINTETTI BASE: Gnata (portiere), Banini, Cocco (C),, Ipinazar: Acevedo (portiere), Mena, Ordonez (C),, Garcia 15.58 Struggente Inno di Mameli cantato da tutto il Pala Igor. 15.55 Cinqueal via 15.