La mappa del rischio | Controlli coordinati Non tralasciamo nessuna segnalazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Non solo piazza San Domenico, ma anche Stazione centrale, Serraglio, passerella. E poi ancora: lo spaccio che sta prendendo campo a Vergaio, frazione fino a ora tranquilla dove i residenti cominciano a vedere pusher, per lo più italiani, scambiarsi bustine sotto le finestre di casa. Per non parlare delle recenti segnalazioni legate al minimarket etnico di via Ferrucci che sarebbe diventato ricettacolo di tossici e sbandati che poi stazionano nelle vie limitrofe, fra via Fra Bartolomeo e via Tacca, costringendo i residenti ad assistere ad aggressioni, risse, spaccio oltre al degrado che ne consegue. Nell’elenco figura anche piazza Ciardi dove la novità sono gli spacciatori che girano con grossi molossi. Un fenomeno che comincia a impensierire residenti e commercianti. Si tratta di zone "sensibili" in cui la percezione della sicurezza comincia ad allarmare residenti e commercianti.