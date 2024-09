La festa dei Jet Nic Cester | Mai troppo seri

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di sabato 21 settembre 2024) Nel 2003 – per l’etichetta Elektra Records – usciva Get Born, album di debutto dei Jet. Sarà il primo dei tre album in studio della band australiana (l’ultimo, Shaka Rock, è del 2009) che – in occasione del ventesimo anniversario del disco – ha annunciato due date in Italia. Giovedì 26 settembre saranno all’Alcatraz di Milano e venerdì 28 settembre a Roma, presso L’Orion. Intanto, i Jet hanno anche rilasciato l’inedito Hurry Hurry, disponibile solo su vinile. Il lato b contiene invece Un’avventura, cover di una cover: un’interpretazione rock’n’soul di Wilson Pickett di una canzone eseguita da Lucio Battisti al Festival di Sanremo del 1969. Entrambi i brani sono un assaggio del nuovo disco di inediti che uscirà nel 2025, il loro primo album in studio in oltre 15 anni. Ne abbiamo parlato con Nic. Come va?«Bene! Sono stato qui in Italia un paio di mesi con la mia famiglia.