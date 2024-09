La battaglia sulle rette delle Rsa | Non basta avere l’Alzheimer per il ricovero pagato dallo Stato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Milano, 21 settembre 2024 – Non ha stabilito un automatismo l’ordinanza della Cassazione che a luglio ha respinto un ricorso dell’Asp Golgi-Redaelli mettendo a carico del servizio sanitario lombardo l’intera retta di una ricoverata conin quanto nel suo caso risultava, secondo i giudici, “inconferente la prevalenzaprestazioni sanitarie”, dovute per tutti gli ospitiRsa dalla Regione, “o di quelle socio-assistenziali”, la “quota alberghiera“ che è a carico degli ospiti o dei loro parenti a meno che non siano indigenti (in quel caso paga il Comune di residenza), perché queste ultime sarebbero state “strumentali a quelle sanitarie”. Una sentenza che confermava un giudizio del 2019 della Corte d’Appello di Milano, il quale a sua volta aveva ribaltato la sentenza di primo grado (che ingiungeva ai parenti di pagare poco meno di 32.