Juventus Napoli dove vederla e formazioni ufficiali

(Di sabato 21 settembre 2024) Big match alla Allianz Stadium di Torino con ilin cerca della quarta vittoria di fila Non mancheranno le sorprese nei match attesissimo come al solito tradi scena tra poco meno di 30 minuti alla Allianz Arena di Torino. Sorpresa ma non troppo la presenza dal primo minuti dello scozzese McTominay.(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta(4-3-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte Stadio: Allianz Stadium di TorinoArbitro: sig. FabbriAssistenti: Pagliardini e ScarpaVAR: sig. AurelianoAVAR: sig.