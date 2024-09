Juventus-Napoli | Bordata di fischi per Conte cori anti-napoletani allo Stadium

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 21 settembre 2024)controAntonioè tornato a Torino per la prima volta con lo stadio pieno da quando siede sulla panchina del, e l'accoglienza non è stata delle migliori. Durante l'annuncio delle formazioni ufficiali, ilha riservato unadiper il tecnico leccese, ex allenatore dellaAppena iniziata la partita tra, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, i tifosi bianconeri hanno intonato il solito coro offensivo "Odio" e "Noi non siamo", continuando una lunga tradizione didiscriminatori contro il club partenopeo.