Juve-Napoli parla Thiago Motta | Napoli ha difensori forti ma non siamo contenti! Su Vlahovic…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 21 settembre 2024)hato ai microfoni di DAZN, commentando il pareggio della sua squadra contro ildi Antonio Conte. Un pareggio trantus ein questo anticipo delle 18 del sabato.hato ai microfoni di DAZN, soffermandosi sui temi legati alla partita: “Vlahovic? Sta bene, hja fatto un buon primo tempo, ha aiutato la squadra cercando di attaccare la profondità anche se oggi era poca, ilviene a pressare ma limitano la profondità. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione,arrivati fino agli ultimi metri ma lì dobbiamo migliorare. Dobbiamo alternare, nel primo tempo spessoandato tutti in profondità. Laha più qualità di quanto visto? Quando una squadra si mette dietro conche difendono molto bene non è facile per nessuno,arrivati fino a lì ed abbiamo qualità.