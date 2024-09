Il 21 settembre è la Giornata mondiale della gratitudine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Per dire grazie ci vuole un attimo, un battito di ciglia, sono sole sei lettere, tutte incluse nel nostro alfabeto fonetico italiano. Eppure, a volte, sembra che per alcuni pronunciare questa parola sia quasi una sorta di montagna insormontabile. Anche da qui nasce la necessità di celebrare una, che ricorre ogni anno il 21. La storia Per risalire alle origini di questo evento, dal valore inestimabile, è necessario compiere un viaggio ai nostri antipodi e sbarcare sulle candide spiagge delle isole Hawaii, dove nel 1965 per la prima volta in assoluto se n’è parlato all’interno di una riunione tra autorità presenti sul posto. L’anno successivo, nel 1966, venne celebrata la prima ricorrenza, con la speranza che milioni di persone in tutto il mondo, da quel momento in poi, l’avrebbero rispettata per costruire un mondo migliore.