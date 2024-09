Gp dell’Emilia Romagna di MotoGp fantastico sabato per Bagnaia | si prende la pole e poi la Sprint

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 21 settembre 2024) Misano, 21 settembre 2024 – E’ un grandequello di Francescoa Misano, per il Gran Premio di. Il bicampione del mondo della Ducati piazza laposition con il nuovo record della pista con il crono di 1:30.031 e fa la 21esimadella carriera in. Ma non solo. Ora punta Max Biaggi, a quota 23. E’ la terzaposition del 2024 pere lo fa in casa, di fronte a un pubblico in delirio. Fa poker sulla pista intitolata a Simoncelli, eguagliando i piazzamenti di Lorenzo e di Vinales. Fa la quinta prima fila consecutiva e la 46esima in. E poi vince anche la gara: “Gara con tempi incredibili – ha dichiarato come riporta SkySport -. Ho cercato di stare più vicino possibile a Martin nel terzo settore e ho approfittato subito di un suo errore. La differenza che stiamo facendo io e Jorge è pazzesca.