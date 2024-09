F1 Lando Norris in pole anche a Singapore davanti a Verstappen Ferrari solo in quinta fila Sainz a muro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024)non tradisce le aspettative: doveva fare laposition e non ha sbagliato nel Gran Premio di. Domani partirà ancoraal fianco di Max: i due avversari per il Mondiale si sfideranno l’uno contro l’altro. Qualifica negativa per lecon Leclerc nono edecimo che va adurante il giro di lancio in Q3.comincia a imporre il suo passo sin dal Q1: il britannico conclude in testa la prima sessione con il crono di 1:30.002 facendo fucsia in ogni settore. poie Piastri che non arrivano distanti.inizialmente da decifrare, con tempi abbastanza alti: Leclerc a quasi otto decimi di distanza in settima posizione resta ai box e si risparmia l’ultimo tentativo, mentreè decimo a 0?986 facendo segnare un tempo valevole per la top 15all’ultimo tentativo.