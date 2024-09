F1 GP Singapore Vasseur | Avevamo il passo per la prima fila c’è delusione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) “Sainz sta bene fisicamente, ovviamente è deluso perché non si aspettava questo risultato dopo la pole dello scorso anno. Sarà pronto per domani per cercare una bella rimonta“. Sono queste le parole ai microfoni di Sky Sport di Frederic, team principal della Ferrari, dopo le qualifiche del Gran Premio di, che le Ferrari hanno concluso nona e decima: “Problemi per Leclerc con le gomme? Ne devo parlare con lui. Credo abbia iniziato il giro con la temperatura giusta, ma abbiamo aspettato un po’ di più ai box, abbiamo perso lì un po’ di temperatura. Credo che abbia tagliato i track limits per un paio di centimetri“. Per domani: “Non è la pista migliore per i sorpassi, preferirei partire dal nono e decimo posto altrove. D’altro canto abbiamo unmolto forte, servirà essere un pochino aggressivi.