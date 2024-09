Com' è ridotto Paulo Fonseca | indiscrezioni pesantissime da Milanello

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) L'agonia diterminerà domenica sera, al fischio finale del derby della Madonnina. Il portoghese è apparso quasi rassegnato dopo la schifezza di partita giocata con il Liverpool: ci sono modi e modi di perdere e il Milan ha scelto il peggiore, venendo travolto dopo l'iniziale vantaggio. Inaccettabile che la squadra molli il colpo già dopo aver subito il pareggio, tra l'altro in un San Siro strapieno. Legittima la frustrazione dei tifosi per un Diavolo che non fa paura a nessuno: gioca senza personalità, è messo male in campo, ciondola in attacco e prende gol quasi a fotocopia in difesa.non è la causa di tutti i mali, ma è evidente che è stato scelto per un compito che va al di sopra delle sue capacità: il gruppo rossonero è come se fosse affetto da un virus e il portoghese non è la cura, anzi accentua i sintomi della malattia.