Case pubbliche la strategia | alloggi Aler alle forze dell’ordine Così cambiamo i quartieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Milano – Tra le strategie perseguite dalla Regione e dper rilanciare ipopolari c’è quella di assegnarepubblici ad agenti delletramite bandi curati dPrefetture. Una scelta che ha più ricadute positive, almeno sulla carta: si dannoa persone che sono in grado di pagare regolarmente il canone d’affitto e a professionisti che possono garantire un presidio di sicurezza, sia pure informale, inperiferici o semiperifierici e, non ultimo, si va incontroesigenze di lavoratori che, come tanti altri, fanno fatica a trovare una casa a prezzi accessibili sul mercato privato milanese portando mix sociale dove spesso non c’è. In teoria un’ottima, rivendicata come tale dalla Regione e dal centrodestra lombardo.