Campionati del Mediterraneo di Karate via alla prima giornata | D’Onofrio e Ghinami fanno oro nel kata

(Di sabato 21 settembre 2024) Olbia – Sono partiti, nelladi ieri, ideldi. La competizione che accoglie 18 nazioni del bacino del Marcon oltre 400 atleti iscritti, si svolge a Olbia in Sardegna e lo farà fino al 22 settembre. Un evento importante organizzato dall’Aton Clubdi Olbia insiemeFijlkam,Mkfu (MediterraneanFederation Union) eWkf. Con il patrocinio della Regione Autonoma Sardegna e del Comune di Olbia. Sono numerosi gli Azzurri in gara e i primi a scendere in sfida sono stati gli atleti di. Sulla spiaggia di Arzachena, Terryanae Alessiohanno disputato le gare riguardanti i Beach Games (unatranche di competizione) e nel. Le stelle della Nazionale Italiana hanno piazzato uno splendido primo posto, mettendo l’oro al collo. Come riporta fijlkam.