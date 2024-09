Basket serie B I Blacks senza Cavallero e Ndiaye convincono contro Jesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) General Contractor66Faenza 73 GENERAL CONTRACTOR: Carnevale 2, Di Emidio 9, Berra 8, Valentini 10, Marulli 9, Cena 3, Bruno 10, Petrucci 5, Zucca 10, Giacché. All.: Ghizzinardi.FAENZA:ne, Poletti 12, Calbini 15, Vico 13, Naccari, Zangheri 2, Poggi 8, Dincic 6,ne, Fragonara 17, Tartaglia ne. All.: Garelli Note. Parziali: 14-15; 29-36; 48-56 Ichiudono la preseason con la vittoria in casa della General Contractordell’ex Petrucci per 73-66 (15-14; 36-29; 56-48) ed è sicuramente un buon segnale in vista dell’esordio in campionato di sabato 25 settembre sul campo di Saronno.