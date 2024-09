William e Kate | la donazione alla banca alimentare di Londra che è stata derubata

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 20 settembre 2024) Secondo quanto riportato dai media,Middleton e il principehanno fatto unaa unadi. L’ente era stato derubato di alcune delle sue scorte. La coppia ha compiuto il gesto in silenzio senza fare in pubblicità. Ma l’ente ha diffuso la notizia, poi ripresa dai principali tabloid. Il 13 settembre, l’ente di beneficenza Pecan ha ringraziato il principee la moglieMiddleton per aver contribuito al rifornimento del bancodopo che un magazzino della Southwark Foodbank aera stato rapinato all’inizio di quella settimana. Il Southwark Council ha affermato in una dichiarazione ufficiale che migliaia di dollari di cibo, prodotti per l’igiene e un computer portatile erano stati rubati lo scorso 8 settembre.