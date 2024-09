Viareggio dà in escandescenze e lancia una pietra contro la volante | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 - Alla vista dellaha iniziato a urlare e sbraitare e, quando i poliziotti sono scesi dall'auto perllare i suoi documenti, oltre ad insultarli ha estratto unada una borsa che portava con séndolala vettura di servizio, danneggiandola, per poi darsi alla fuga. Bloccato dopo un breve inseguimento, è statoper danneggiamento e resistenza e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. È accaduto a. A notate l'uomo è stato un equipaggio in servizio presso la squadradel locale commissariato, durante il normale servizio dillo del territorio. In manette e a disposizione dell'autorità giudiziaria un cittadino polacco di 34 anni.Maurizio Costanzo