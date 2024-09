Trent’anni dopo Jack Frusciante è Due | Cuori di ragazzi che vogliono crescere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Scrivere il seguito diè uscito dal gruppo è stata "la cosa più pericolosa mai fatta. Anzi, la cosa più pericolosa e tenera". E allora ben tornati vecchio Alex, soave Adelaide, e assieme a voi i 17 anni e i sogni di generazioni di lettori. Ben tornati in Due, il sequel di Enrico Brizzi per HarperCollins, uscitoquel libro cult. Brizzi riavvolge il nastro della storia, finita con la partenza per l’America di lei e le pedalate velate di pianto di lui, e ritorna al 1992. Lo scrittore bolognese, classe 1974, prende per mano i suoi personaggi attraverso "le molecole dell’adolescenza", amicizie, famiglia e l’urgenza di sentirsi unici e al tempo stesso specchiarsi in qualcuno che ci ha riconosciuti. Regalando un altro finale da "occhi un pochino lustri".