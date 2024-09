Totò Schillaci l’omelia del Vescovo ai funerali | Sei come don Puglisi un esempio per Palermo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) La cattedrale diaffollata per l’ultimo saluto a, uno dei figli più prestigiosi della città di Federico II. Migliaia le persone accorse per la cerimonia religiosa, officiata dall’ArciLorefice, in onore del campione siculo, l’eroe delle “notti magiche”, morto a soli 59 anni per un tumore.e Donè rimasto uno di noi, semplice, umile. Per tutta la sua esistenza terrena ha fatto memoria delle sue origini e ha pensato alla sua vitaun dono per liberare i nostri giovani da chi ancora oggi li vuole schiavi. È stato in mezzo ai ragazzi e io lo voglio ringraziare per questa sua grande opera: stare nella strada con i giovani, un corpo donato perché loro potessero avere una vita libera”.