Strage in famiglia uniti nell’addio | Preghiamo per papà mamma e figlia

(Di venerdì 20 settembre 2024) La bara di legno chiaro nel mezzo. Ai lati quelle dellaMaristella Paffarini e del papa Enrico Scoccia. Rose bianche ad adornarla. Ci sono tutti i colleghi di Elisa a salutarla, in divisa da lavoro, quella che per dieci anni ha indossato dietro al ristorante di Santa Maria degli Angeli dove lavora anche il fidanzato Lorenzo. Ieri il Testone è rimasto chiuso in segno di lutto, nel giorno dell’ultimo saluto alla 39enne, uccisa con la madre nel giardino della casa di, a Fratticiola Selvatica. A fare fuoco contro le due donne, sorprese mentre si godevano una mattinata di sole, secondo quanto ricostruito dalla polizia dietro il coordinamento della Procura della Repubblica di Perugia, sarebbe stato proprio il padre, Enrico, che poi si è tolto la vita con la stessa arma utilizzata per sparare, un fucile da caccia di lui cacciatore di lunga data.