Sophia Loren compie 90 anni la diva senza tempo che ha conquistato Hollywood

(Di venerdì 20 settembre 2024), una delle icone più celebri e amate del cinema italiano,oggi 90. La, nata come Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, ha attraversato decenni di storia del cinema, imponendosi non solo per la sua straordinaria bellezza, ma anche per il suo talento versatile, capace di spaziare dal comico al drammatico con una naturalezza disarmante.indiscussa e mito internazionale,ha incantato il pubblico non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, dove ha lavorato con i più grandi attori e registi del, da Cary Grant a Charlton Heston, passando per Paul Newman e Marlon Brando. La sua capacità di rappresentare personaggi forti, passionali e profondamente umani l’ha resa una figura intramontabile del grande schermo. I grandi riconoscimenti Nel corso della sua carriera,ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.