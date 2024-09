Si presenta a scuola a prendere il figlio ma ha il divieto di avvicinamento

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 20 settembre 2024) LIVORNO – Siperilma su di lui pesa ildi. Finisce in manette. I carabinieri del Norm della Compagnia di Livorno lo hanno arrestato in flagranza di reato. Si tratta di un 40enne livornese per violazione del provvedimento didialla persona offesa e dell’allontanamento dalla casa familiare. Una pattuglia del pronto intervento è intervenuta nelle vicinanze un istituto scolastico a seguito della richiesta di intervento arrivata alla centrale operativa. L’uomo, infatti, contravvenendo alimpostogli dall’autorità giudiziaria di non avvicinarsi alla ex moglie e ai figli a seguito di presunte condotte maltrattanti, si erato aasseritamente perilal termine delle lezioni incontrando, prevedibilmente, l’ex moglie.