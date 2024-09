Quando 10 anni fa Whiplash ci ha fatto innamorare del cinema di Damien Chazelle

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Perilè sempre stato una questione di tempi, un insieme di piccoli frammenti scenici e ritmici tesi a enfatizzare l’ensemble della sua visione da regista. Secondo lui, gli attimi principali di un film dovrebbero essere misurati attraverso una grande introduzione che possa sposarsi successivamente e perfettamente con il finale, in un costante e continuo file rouge ritmico. In effetti, addentrandosi nella suatografia è difficile non notare come la strutturazione delle opere sia costantemente alla ricerca di un equilibrio quasi operistico: “tende a pensare alla sua prima scena come a un'ouverture, lasciando che introduca i temi, le emozioni e i motivi estetici che ne seguiranno”.