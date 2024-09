Porto invaso dai detriti Pescherecci tra la legna e resta il pericolo erosione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ildai. Iche ieri mattina stavano rientrando indopo la pesca della notte precedente si sono trovati davanti un mare diche le correnti e il mare ancora in burrasca avevano portato fin dentro il canale. I fiumi stanno portando in mare grandi quantità dime destinato a spiaggiarsi sulla costa, o entrare in. Cumuli dianche a ridosso della sede del Club nautico. "Per fortuna non abbiamo registrato problemi - spiega il presidente della cooperativa pescatori Mauro Zangoli -. Ma è anche stata una uscita in mare, quella dei, limitata. Sono usciti l’altra sera verso la mezzanotte e sono rientrati già nel mattino di ieri. Al momento non c’è molto pesce, vedremo cosa accade nei prossimi giorni".