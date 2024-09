Polizza casa contro alluvioni tante le variabili per il prezzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Laalluvione è una copertura molto specifica e nella maggior parte dei casi viene quotata caso per caso, su richiesta diretta del cliente alla compagnia che potrebbe anche non offrirla in determinate aree del Paese. E' quanto spiega Facile.it che riporta gli esempi di alcune polizze per danni da clima prendendo ad esempio un appartamento di 100 metri quadrati del valore di 200mila euro in 4 città italiane con coperture diverse, secondo quanto rilevato dalle offerte online. Per il primo step (copertura eventi naturali fabbricato) si trovano polizze il cui costo parte da 64 euro annui (Modena) o 77 (Belluno, Milano) o 130 (Bari). Aggiungendo anche i danni al contenuto, si trovano polizze condi partenza da 80 euro per Modena, che diventano 206 euro a Bari.