Peste suina e maiali uccisi a Sairano il presidio sotto la Regione Lombardia | Fallimento delle istituzioni

(Di venerdì 20 settembre 2024) Centinaia di persone arrivate da tutta Italia hanno ricordato a Milano,Palazzo, i fatti divenuti noti un anno fa esatto – 20 settembre 2023 – quando novedel rifugio Cuori liberi di(Pavia) furono. Ma al di là del ricordo, le associazioni animaliste e la Rete dei santuari di animali liberi hanno chiesto, rivolgendosi al legislatore, nuove regole per gli animali ospiti dei rifugi (per i quali c’è stato un primo riconoscimento giuridico attraverso il decreto del ministero della Salute del 2023, che li esclude dalla produzione alimentare) nei casi di presenza di una malattia, come sta accadendo – e come è accaduto – con laafricana. A chiedere una trasformazione dell’attuale sistema alimentare è stata Sara D’Angelo della Rete: “Per il bene del Pianeta, prima che sia troppo tardi”.