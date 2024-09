NarteA celebra il Miracolo di San Gennaro con una visita teatralizzata al Museo e alla Real Cappella del Tesoro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) In occasione della settimana deldi Saninaugura la nuova stagione con Januaria, la tradizionalededicata al santo patrono di Napoli. Sabato 21 settembre 2024, alle ore 19.30, presso ildeldi San, le guide Matteo Borriello e Marina Minniti, insieme agli attori Mario Di Fonzo e Valeria Frallicciardi, condurranno i partecipanti in un viaggio tra storia e leggende legate al. Per l’occasione, sarà prevista l’apertura straordinaria delladel, un’opportunità unica per ammirare questa meraviglia artistica. La serata si concluderà con una degustazione di vino rosso campano. Per partecipare all’evento, è necessario prenotarsi ai numeri 339 7020849 o 333 3152415. Il costo del biglietto è di 20 euro, con una riduzione a 14 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.