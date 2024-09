Nainggolan al veleno dopo l' esonero di De Rossi | È una barzelletta l' hanno usato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Radjanon si nascondel'di Daniele De. Il Ninja, che con l'ormai ex tecnico della Roma ha condiviso campo e spogliatoio per 4 anni e mezzo, commenta con Il Tempo la decisione dei Friedkin di cambiare allenatore e di affidarsi ad Ivan Juric. Qual è stata la prima reazione nel leggere il comunicato del club? Mi è sembrata una pura follia. L'anno scorso lui è venuto a Roma dicendo che non gli interessavano neanche i soldi, poi si è conquistato la conferma con buoni risultati. Gli fanno un contratto triennale annunciandolo in pompa magna e ora questoquattro giornate viene cacciato, mi è sembrata una cosa strana, una pura follia. La Roma ha motivato la scelta con la carenza dei risultati. La convince? Sono discorsi assurdi.