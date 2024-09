Milan Ibrahimovic e il patto derby con i senatori | la ricostruzione|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 20 settembre 2024) 2024-09-19 21:45:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Zlatanello per lanciare un messaggio forte: la proprietà tiene molto ale vuole trasmettere la propria carica alla squadra. Il senior advisor delha osservato attentamente la seduta di allenamento della squadra, la sua presenza presso il centro sportivo rossonero serve per responsabilizzare un gruppo che fa fatica a tenere la linea quando le cose non vanno per il verso giusto.- Un segnale chiaro è arrivato proprio al termine della seduta quando tre dei giocatori più rappresentativi della rosa, Maignan, Theo Hernandez e Reijnders, si sono intrattenuti a lungo con. La presenza dell’olandese certifica la volontà di elevare le proprie responsabilità anche all’interno dello spogliatoio nonostante sia alda poco più di 12 mesi.